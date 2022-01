Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Bacau a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca s-a incheiat concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct in unitațile de invațamant preuniversitar de stat. Pentru concursul de ocupare a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ieri a fost prima zi in care prescolarii si elevii s-au testat inainte de a intra in clase. In Dolj, dupa aplicarea testelor de saliva a fost identificat un caz de COVID -19.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Dolj cazul a fost depistat dupa ce au raportat 90% dintre unitatile…

- Au ajuns primele teste de saliva și la Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Este vorba de 189.000 de teste. Potrivit inspectorului școlar general, Daniel Ion, inspectoratul școlar va asigura distribuția acestor teste catre fiecare unitate de invațamant astazi, 27 noiembrie, și maine, 28 noiembrie, conform…

- Ieri a debutat proba interviului din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din scolile si gradinitele din Dolj. Evaluarea se desfasoara la Liceul „Traian Vuia” din Craiova. Inca de la primele ore s-au inregistrat si absenti. In Dolj au fost scoase la concurs 191…

- Centrul Cultural "Jean Bart" din Tulcea scoate la concurs doua posturi vacante de actor, gradul IA Centrul Cultural "Jean Bart" din Tulcea organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de actor, gradul IA 2 posturi , studii superioare, din…

- In Dolj, aproape fiecare candidat la functiile de director si director adjunct a depus optiuni pentru mai multe scoli. Sunt si profesori care au optat si pentru 30 de functii de director. In acest fel s-a ajuns la 697 de candidaturi depuse in conditiile in care in concurs sunt 234 de candidati. Doljul…

- In Dolj doar doi candiati dintre cei cinci inscrisi pentru a sustine proba scrisa din cadrul concursului pentru directori in sesiunea speciala au reusit sa promoveze. Cei cinci candidati au fost la prima proba in carantina din cauza infectarii cu virusul SARS-CoV2. Cei doi candidati admisi la concurs…

- Inspectoratul General pentru Imigrri scoate la concurs prin încadrare direct 5 posturi vacante de ofieri i ageni în specializri precum proceduri administrative i judiciare de azil resurse umane achiziii publice i analiz de risc. Dosarele de înscriere în volum complet se depun exc...