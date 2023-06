Începe TIFF.22: actori și regizori de Oscar vin la Cluj-Napoca 200 de filme din 45 de țari, 380 de proiecții, peste 1000 de invitați – sunt doar cateva dintre cifrele ediției Festivalului International de Film Transilvania care ia startul vineri, 9 iunie, printr-o Gala la care sunt așteptați peste 3000 de spectatori. Actorii Timothy Spall, Geoffrey Rush, Darko Peric și regizorii Oliver Stone și Michel Franco sunt invitații speciali ai evenimentului care se va desfașura timp de 10 zile in 18 locații din Cluj-Napoca, Florești și Bonțida. Primul weekend propune publicului intalnirea cu actorul Timothy Spall, cunoscut pentru rolurile sale din cele mai importante… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

