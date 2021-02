Începe testarea vaccinului italian Rottapharm-Takis Pe 1 martie, vaccinul italian Rottapharm-Takis va intra in Spitalul „San Gerardo” din Monza pentru a trata primul pacient in cadrul testarii de Faza 1. Experimentul se va desfașura și la Spitalul „Spallanzani” din Roma și la Institutul Pascale din Napoli. „Inca din august am inceput sa strangem adeziunile voluntarilor pentru experimentarea vaccinului de ADN impotriva COVID-19. Acum, studiul a primit autorizația Agenției Italiene a Medicamentului (AIFA) și, de asemenea, cea a Comitetului de Etica din cadrul Institutului „Spallanzani” din Roma, așa ca totul este pregatit pentru a aduce vaccinul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

