- FINAL… Gaudeamus Igitur, profesori, parinți, flori, baloane, vuvuzele, fluiere, bannere. Emotii, felicitari și chiar lacrimi care nu mai stateau ascunse in coltul ochilor. Intr-un cuvant: magia absolvirii liceului pentru cei 127 de absolventi, ai celor doua clase ale Liceului Tehnologic “Petru Rareș“…

- EXEMPLE… In aceasta perioada, in județul Vaslui, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui deruleaza activitați preventive in cadrul celei de-a XVI-a ediție a campaniei naționale „Saptamana Prevenirii Criminalitații. In acest sens, la inceputul saptamanii, oamenii legii au mers la Școala Gimnaziala…

- CEI MAI BUNI… In Gradina Publica din Barlad a avut loc Concursul regional de cros numit ”Cel mai bun alergator”, din cadrul proiectului regional ”Sportul nu are varsta”, organizat de Școala Gimnaziala ”Episcop Iacov Antonovici” Barlad- coordonatori prof. Carmen Bighiu și Mariana Florescu. Toți copiii…

- NEATENȚIE… Punctul de lucru Murgeni din cadrul Detașamentului de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și un echipaj specializat pentru asigurare masuri PSI in urma producerii unui accident rutier in localitatea Floreni, oraș Murgeni. La fața locului a fost deplasata și o…

- EVALUARE… Șapte unitați de invațamant din județul Vaslui vor pilota testarea standardizata pana la finalul acestui an școlar (2021-2022) pentru toți elevii, cu excepția celor din anii terminali. Este vorba despre Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Barlad, Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare” Vaslui, Școala…

- OLIMPICI… Judetul Vaslui este reprezentat, in aceste zile, de cinci elevi la Olimpiada Nationala de Geografie. Trei dintre ei sunt din Barlad si doi, din Vaslui. Este vorba despre Eva Maria Postolache (clasa a VIII-a) de la Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare” Vaslui, eleva pregatita de regretata profesoara…

- Imagini sumbre cu ultima ctitorie a domnitorului Ștefan cel Mare, Manastirea Dobrovaț, din județul Iași. Biserica manastirii, construita in urma cu 518 ani, se afla intr-o stare extrem de proasta, șansele de a fi reabilitata complet fiind extrem de mici. In contrast, prima manastire – lacaș de cult,…

- In aceasta dimineata, o masina de la Politia Locala Iasi a fost ridicata de pe strada Nicolae Iorga din municipiul Iasi. Angajatii SPI au fost solicitati pentru a lua autoturismul din zona, dupa ce s-a stricat. Cel mai probabil, echipajul de Politie Locala au sesizat incidentul dupa ce masina nu a vrut…