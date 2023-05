Începe sezonul ploilor de vară: prognoza pentru următoarele săptămâni indică modificări serioase Administrația Naționala de Meteorologie a Romaniei a transmis luni prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani in țara. Temperaturile maxime se anunța intre 24-26 grade, cele minime intre 12-13 grade, iar ploi in perioada 29 - 31 mai și dupa 4 iunie, informeaza Mediafax.BANAT Media temperaturilor maxime va crește de la 23...24 de grade in primele zile din interval spre valori in jurul a 26 de grade in zilele de 1 și 2 iunie, apoi o ușoara racorire a vremii va determina scaderea valorilor medii a maximelor pana spre 24 de grade, in ziua de 6 iunie. Ulterior acestei date și pana la sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza pentru perioada 29 mai-26 iunie, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 29.05.2023 – 05.06.2023 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele…

- Vremea pana la sfarșitul lunii iunie. Temperaturi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani ANM a transmis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru perioada 29 mai – 26 iunie 2023. Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani. Saptamana 29.05.2023 – 05.06.2023 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice…

- Temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale pentru luna mai, in primele doua saptamani, insa in urmatoarele doua vremea se apropie de cea normala pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pe urmatoarele 4 saptamani transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo…

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut o estimare privind temperaturile și cantitațile de precipitații, care se vor inregistra la nivel național, pana in prima saptamana a lunii mai. Ploaie-soare, ploaie-soare cam de asta vom avea parte in perioada urmatoare inclusiv de Paște. Partea buna este…

- Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada a anului, iar precipitațiile vor fi excedentare in regiunile nord-vestice și in zona montana aferenta pana la jumatatea lunii martie, potrivit prognozei pe patru saptamani transmisa vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Fii…

- Temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada a anului, iar precipitațiile vor fi excedentare in regiunile nord-vestice și in zona montana aferenta pana la jumatatea lunii martie, potrivit prognozei pe patru saptamani transmisa vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). 6 – 13 martie…