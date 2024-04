Stiri pe aceeasi tema

- Primarul unei oras minier din sudul Ecuadorului a fost asasinat vineri, a anuntat politia. Este a doua crima de acest gen in trei zile, in aceasta tara grav afectata de traficul de droguri si de violentele provocate de bandele criminale, relateaza AFP, citata de Agerpres . „In aceasta dimineata, Jorge…

- Crestinii ortodocsi participa, in saptamana a cincea din Postul Mare, la primele slujbe numite Denii din parcursul anului bisericesc: Denia Canonului Mare - miercuri si Denia Acatistului Bunei Vestiri - vineri. La Catedrala Patriarhala aceste slujbe vor fi oficiate incepand cu ora 16,00, informeaza…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la controlul de frontiera un autovehicul cautat de autoritațile din Spania. Mașina a fost indisponibilizata la sediul instituției, iar in cauza se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de tainuire. Ieri, 24 martie a.c., in jurul orei 00.10,…

- Luni: – 07:00 Slujba Utreniei si Ceasurile; – 17:00 Slujba Canonului cel Mare a Sfantului Andrei Criteanul, savarsit de Preasfintitul Parinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Satmarului; Marti: – 07:00 Slujba Utreniei si Ceasurile; – 17:00 Slujba Canonului cel Mare a Sfantului Andrei Criteanul, savarșit…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, nu au permis intrarea in țara a unui ansamblu rutier incarcat cu 6 tone de deșeuri provenite din Germania. Duminica, 18 februarie a.c., in jurul orei 00.15, in Punctul de…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care s-a prezentat la controlul de frontiera conducand un autovehicul care figura ca fiind radiat din circulație de catre autoritațile din Lituania. In data de 12 februarie a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Polițiștii de frontiera din Giurgiu au gasit aproape un kilogram de cocaina in mașina unui roman care venea din Bulgaria. Joi, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu sprijinul politistilor din cadrul BCCO București, au prins un cetatean roman care se deplasa…

- Politistii de frontiera maramureșeni cerceteaza un cetațean roman, care s-a prezentat la controlul de frontiera, in calitate de șofer, deși avea dreptul de a conduce suspendat. In data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, județul Maramureș,…