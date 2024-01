Începe reconstrucția planșeului de la Piața Unirii Oficialii Sectorului 4 al Municipiului București au anunțat ca se da startul reconstrucției totale a planșeului de la Piața Unirii, construcția din beton care susține o mare parte din aceasta piața centrala. Planșeul, construit in anii 1930 , este incadrat in clasa tehnica IV, adica nesatisfacator, din cinci posibile. Expertizele au aratat ca structura este avariata și necesita reparații urgente. Contractul pentru realizarea proiectului tehnic și pentru execuția lucrarilor a fost atribuit, in urma unei licitații publice, unei asocieri de constructori și proiectanți cu renume și cu experiența in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

