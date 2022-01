Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și-a evacuat treptat familiile personalului diplomatic din Ucraina, incepand din prima saptamana a noului an. Operațiunea a fost una vizibila, posibil parte a tensiunilor dintre Moscova cu Ucraina. Evacuarea lenta poate fi parțial o propaganda, parțial o pregatire pentru un conflict sau parțial…

- O femeie din Siberia a povestit cum este sa traiești in cel mai friguros loc de pe pamant, unde temperatura poate ajunge și la -70 de grade Celsius iarna. Volggerița Kiun B. a crescut in Yakutia, Rusia, insa in prezent este stabilita in Beijing, China. Videoclipurile de pe canalul ei de YouTube…

- Eugen Tomac anunța finalul coaliției de guvernare, subliniind rolul PNRR in acest sens. In 2022 PSD și PNL vor incerca sa paseze responsabilitatea intre ei, neasumandu-și eșecul, afirma Eugen Tomac: „ PNRR este subiectul care i-a adus intr-un timp record la aceeași masa, tot PNRR va fi motivul pentru…

- O mama din Rusia și-a sugrumat copiii, dupa care i-a abandonat intr-o rapa. Micuții au fost gasiți inghețați, iar baiețelul de doar opt anișori s-a stins din viața. Fetița este in stare grava și primește ajutor din partea medicilor.

- In urma cu doua saptamani, o profesoara de biologie de la ”Liceul Henri Coanda” din Buzau a trecut prin clipe de coșmar dupa ce mai mulți elevi au pus la cale o farsa care se putea solda cu urmari grave.Copiii s-au gandit sa așeze la catedra un scaun cu un picior rupt pentru a se amuza pe seama profesoarei.Ajunsa la…

- Cu o larga majoritate, parlamentarii europeni au votat un nou proiect de regulament european care urmarește sa impiedice Facebook, Google sau TikTok sa permita companiilor care platesc pentru publicitate sa ținteasca minorii pe aceste platforme, relateaza Politico.

- Informațiile au fost transmise de Conflict Intelligence Team (CIT), un grup de jurnalisti rusi de investigatie, publicand imagini de pe teren, potrivit agentiei de presa ucrainene Glavkom.ua si postului Radio Svoboda (RFE/RL), preluate de Agerpres .Inregistrarile video care insotesc dezvaluirile jurnalistilor…