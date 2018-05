Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Israelului a validat joi utilizarea gloantelor reale impotriva palestinienilor care manifesteaza de-a lungul granitei in Fasia Gaza, relateaza AFP. In hotararea de 41 de pagini publicata joi seara de Ministerul Justitiei, Curtea a respins toate recursurile ONG-urilor israeliene si palestiniene…

- Acest atac survine ca represalii la tiruri impotriva soldatilor sai si asupra orasului israelian Sderot, potrivit aceleiasi surse."Armata a vizat tinte ale miscarii teroriste Hamas in nordul Fasiei Gaza, in special infrastructuri teroriste si ateliere pentru fabricarea de arme", se spune…

- Protestele au scazut puternic in intensitate miercuri la granita dintre Fasia Gaza si Israel, care pune aceasta evolutie pe seama eforturilor pe care le-ar depune Egiptul pentru revenirea la calm, in contextul in care zeci de palestinieni au fost ucisi de tiruri israeliene, transmite Reuters. Miscarea…

- Inaugurarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim nu este motivul manifestatiilor palestiniene reprimate in sange de Israel, ci un "pretext" utilizat de Hamas pentru "a incuraja violenta", a declarat marti Departamentul de Stat de la Washington, citat de AFP. Intrebata cu insistenta de jurnalisti la…

- Israelul a bombardat, sambata, nordul Fașiei Gaza, potrivit oficialilor palestinieni. Atacurile cu rachete au țintit un generator uriaș de electricitate și un post al militanților Hamas. Exploziile din Gaza sunt ”legate de activitatea forțelor defensive israeliene”, a spus un purtator…

- Aviatia israeliana a anuntat ca a efectuat un raid, vineri, seara asupra principalului port al Fasiei Gaza, responsabili palestinieni vorbind despre un atac cu drone care au avariat doua vase fara sa se inregistreze victime. Ar putea fi primele lovituri desfasurate de aparate israeliene asupra…

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat joi miscarea islamista palestiniana Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca foloseste copii drept "carne de tun", transmite AFP. "Toti cei care sunt preocupati in mod serios de copiii din Gaza ar trebui sa ceara Hamas sa puna capat imediat folosirii lor…