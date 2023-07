Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile in programul Rabla Local incep luni, 31 iulie, de la ora ora 10:00, pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). In cadrul acestui program, romanii pot casa mașini mai vechi de 15 ani, primind la schimb suma de 3.000 de lei, fara sa fie obligați sa cumpere una noua, potrivit unui…

