Stiri pe aceeasi tema

- La prima vedere, incalzirea globala ar putea genera profit pentru anumite industrii, precum cea a berii sau inghețatei, insa modificarile climatice au un impact mai puternic și influențeaza consumul, dezamagind producatorii, arata Radu Puiu, analist financiar in cadrul XTB Romania.

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a marturisit ca finul sau, Alex Mitrița, este profund dezamagit ca nu a prins lotul Romaniei pentru Euro 2024. Alex Mitrița, care a inscris 16 goluri și a oferit 13 assisturi in 35 de partide, pare hotarat sa plece din Romania, lucru recunoscut…

- Incalzirea globala ar putea genera profit pentru anumite industrii, precum cea a berii sau inghețatei, insa modificarile climatice au un impact mai puternic și influențeaza consumul, dezamagind producatorii, arata o analiza XTB Romania.

- La prima vedere, incalzirea globala ar putea genera profit pentru anumite industrii, precum cea a berii sau inghețatei, insa modificarile climatice au un impact mai puternic și influențeaza consumul, dezamagind producatorii, arata Radu Puiu, analist financiar in cadrul XTB Romania. Pe fondul incertitudinilor…

- • In peste jumatate dintre cazuri, copiii au plecat voluntar din locuințele sociale Aproape 10.000 de copii au disparut in ultimul an in Romania. Iar numarul lor este in creștere pentru al doilea an consecutiv, potrivit unui raport publicat de Organizația Salvați Copiii și citat de tvr info. Ingrijorator…

- Variațiile termice și climatice devin din ce in ce mai extreme, iar in mai multe regiuni europene patrund valuri de caldura și valuri de frig polar. Incalzirea globala și efectele meteorologice precum El Nino și La Nina influențeaza deja de un an tendința generala, insa aceste schimbari climatice drastice,…

- Romanii consuma cel mai puțin conținut de pe platformele de streaming sau videoclipuri postate in zona online din Europa și Uniunea Europeana, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

- Potrivit Institutului Național de Statistica, in februarie 2024, prețurile au crescut fața de luna trecuta pe medie cu +0,8%, un pas ceva mai mic decat in ianuarie, dar inca foarte mare fața de restul Europei. Astfel, in primele doua luni ale anului, in Romania prețurile au crescut deja cu +1,9%, un…