Stiri pe aceeasi tema

- Procesul lui Donald Trump incepe oficial marți, 9 februarie 2021, in Senatul american, fiind a doua astfel de procedura, numita de „impeachment”, prin care trece miliardarul american. El este singurul președinte al Statelor Unite care a fost pus sub acuzare in doua randuri pentru acțiunile sale in calitate…

- Donald Trump a revenit pe o noua rețea sociala, dupa ce Facebook și Twitter i-au blocat conturile fostului președinte american. El a publicat pe platforma Gab, o alternativa la Twitter folosita de susținatorii sai de dreapta, o scrisoare de la avocații sai.

- Avocatii fostului presedinte american Donald Trump argumenteaza ca procesul programat in Senatul SUA, in urma inculparii pentru "instigare la insurectie", este neconstitutional, intrucat mandatul prezidential s-a incheiat. Citește și: S-a facut marea imparțeala a prefecților: lista județelor…

- Senatul Statelor Unite a respins marti un demers republican pentru a opri procedura de punere sub acuzare a fostului presedinte Donald Trump pentru "incitare la insurectie" in cadrul unui discurs sustinut in fata simpatizantilor sai la 6 ianuarie, inainte de asaltul asupra Capitoliului, relateaza…

- Este pentru prima oara in istoria Statelor Unite cand un președinte este supus de doua ori procesului de destituire. Marți, 26 ianuarie, senatorii americani au depus juramantul pentru a fi jurați in procesul lui Donald Trump. Procurorii democrați din Camera Reprezentanților au transmis luni seara (25…

- Divergențele republicane cu privire la cel de-al doilea proces de destituire a lui Donald Trump s-au conturat mai clar duminica, in timp ce fostul președinte al SUA și-a petrecut primul sau weekend dupa ieșirea din funcție și, cel mai probabil, s-a gandit cum s-ar putea razbuna pe republicanii care…

- Oana Roman a reușit sa caștige procesul anevoios pe care ea și familia ei l-a dus impotriva statului roman. A reușit sa obțina averea lasata moșternire de matușa ei, astfel ca urmeaza ca toate bunurile sa fie imparțite intre ea, sora și mama ei.

- Un fost presedinte trimis in fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera in istoria postbelica a Frantei: Nicolas Sarkozy va fi judecat incepand de luni la Paris in dosarul ''interceptarilor'', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul inalt magistrat Gilbert…