- Manchester United l-a numit Ralf Rangnick in functia de antrenor interimar al gruparii de pe " Old Trafford". Anuntul a facut de conducerea clubului englez pe site-ul oficial. Germanul in varsta de 63 de ani a semnat un contract pana la finalul sezonului.

- Producatorul de biciclete Corratec a ales Timișoara pentru extinderea investițiilor pe care le are in Europa. Compania germana a cumparat fabrica Kathrein din Timișoara și estimeaza ca in primavara va incepe producția de biciclete. In cifre, investiția inseamna 300.000 de biciclete (inclusiv electrice)…

- Real Madrid pregateste o noua oferta pentru starul francez Kylian Mbappe, pe care o va inainta clubului Paris Saint-Germain in luna ianuarie, cand va debuta noua perioada de transferuri din fotbalul international, anunta presa sportiva spaniola. Mbappe continua sa fie obiectivul prioritar…

- Paul Pogba (28 de ani, mijlocaș central) a lasat de ințeles ca ar putea s-o paraseasca pe Manchester United la finalul sezonului, cand ii expira contractul cu britanicii. Destinația probabila? Juventus, echipa la care s-a consacrat. „Imi place Torino (n.r. - rade), vorbesc mereu cu foștii mei colegi…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost invinsa de Bayern cu 5-0, la Munchen. Nici Barcelona nu a avut o prestație mai buna. Catalanii au fost invinși la scor de neprezentare de Benfica, la Lisabona. Rezultatele de miercuri: Grupa EBayern Munchen – Dinamo Kiev 5-0Au marcat:…

- Hans-Joachim Watzke (62 de ani), CEO-ul de la Borussia Dortmund, a vorbit despre posibilitatea ca Erling Haaland (21) sa paraseasca clubul. „Haaland este sedus de Real Madrid”, susține oficialul. Haaland, care mai are contract cu Dortmund pana in vara lui 2024, este dorit de toate cluburile majore din…