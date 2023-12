Începe o nouă etapă de reexaminare a pensiilor. Ce trebuie să știi Pensionarii care, dupa realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limita de virsta, activeaza sau au activat in cimpul muncii pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decit o data la 2 ani, cu condiția ca pensia calculata este mai mare decit pensia aflata in plata. Astfel, incepind cu 01 ianuarie.2024, au dreptul la reexaminarea pensiei pentru limita de virsta persoanele care la eta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

