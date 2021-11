Începe Noaptea Albă a Galeriilor. Poate fi vizionată exclusiv online Editia Noaptea Alba a Galeriilor – NAG#15 Bucuresti poate fi vizionata exclusiv online, in 13 noiembrie 2021, de la ora 13.00, pe site-ul www.noapteagaleriilor.ro si pe pagina de Facebook a evenimentului. Publicul va gasi, in premiera, o varianta online cu caracter documentar a Noptii Albe a Galeriilor, un rezumat al expozitiilor care ar fi participat in mod normal la editia offline a NAG#15, care s-a desfasurat anul acesta doar in orasele care au putut organiza evenimente publice in contextul pandemiei. Evenimentul online NAG#15 Bucuresti a documentat video aceste spatii, iar incepand cu data… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

