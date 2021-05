Primarul Capitalei susține ca din aceasta saptamana incep lucrarile de astupare a gropilor de pe strazile Bucureștiului. Cat vor dura lucrarile de plombare a gropilor Nicușor Dan considera ca in doua luni nu vom mai da cu mașinile in gropi, precizand ca este de acord ca fiecare primarie de sector sa demareze acțiuni de asfaltare a gropilor pentru ca lucrarile sa fie terminate cat mai repede. Citește și: UE pregatește sancțiuni pentru Belarus. Și Rusia este vizata „O sa incepem probabil in cursul saptamanii. Mici intervenții au facut și cei de la Administrația Strazilor. A fost o disfuncționalitate…