Începe forajul în câmpul de gaze din Marea Bohai, China Operațiunile de foraj au inceput oficial pentru primul lot de puțuri din prima faza a Bozhong 19-6, un camp masiv de gaze din Marea Bohai din China, pe coasta de est. Descoperit pentru prima data in 2019 in zona centrala a Marii Bohai, Bozhong 19-6 are rezerve dovedite de peste 150 de milioane de metri cubi de petrol și aproape 200 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, anunța shine.cn.

