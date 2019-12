Începe examenul de REZIDENȚIAT. Totul despre concursul medicilor Concursul de intrare in rezidențiat in domeniile Medicina, Medicina dentara și Farmacie are loc duminica, 8 decembrie, 8.876 de absolvenți ai facultaților de Medicina și Farmacie urmand sa candideze pentru cele 4.710 locuri scoase la concurs. Examenul se va desfașura in 6 centre universitare - București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara - sub forma de test-grila cu 200 de intrebari și va avea o durata de 4... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

