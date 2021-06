Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a treia a programului Rabla pentru Electrocasnice demareaza vineri, ora 10:00, de cand vor putea fi generate vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare. Aceasta etapa va dura pana in data de 1 iulie, ora 23:59, sau pana la epuizarea bugetului, care se…

- Potrivit Ministerului Mediului, incepand de la ora 10.00, se vor putea genera vouchere pentru urmatoarele tipuri de electrocasnice: televizoare, laptopuri si tablete. Etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice se va desfasura pana in 18 iunie. Programul are anul acesta un buget de 75 de…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor anunta ca peste 100.000 de conturi au fost create in platforma Rabla pentru electrocasnice, informeaza Agerpres. Inscrierile in program se pot face pana joi, 20 mai, ora 23:59. Se pot inscrie in program persoanele fizice majore, cu domiciliul in Romania, iar…

- Programul Rabla pentru Electrocasnice a inceput astazi la ora 10.00, iar anul acesta are un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare din istoria sa, estimandu-se peste 200.000 de beneficiari.. Sunt eligibile noua categorii de produse: masini de spalat rufe, masini de spalat vase, aparate frigorifice,…

- Programul „Rabla pentru electrocasnice” 2021 incepe vineri, de la ora 10:00, cu perioada de inscriere a persoanelor fizice, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit Ministerului Mediului bugetul alocat pentru acest an este de 75 de milioane de lei, fiind cel mare de pana acum.…

- ”Saptamana aceasta, Vinerea Verde vine cu o veste buna pentru toti cetatenii: incepand cu 14 mai, se da startul Programului National Rabla pentru Electrocasnice. Este programul prin care oricine doreste sa isi inlocuiasca un aparat electrocasnic vechi, cu consum mare de energie, cu unul nou, cu consum…

