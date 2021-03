Începe etapa a III-a a campaniei de vaccinare anti-Covid-19. Ce localități se află pe listă Deși etapa a III-a a campaniei de vaccinare anti-coronavirus incepe oficial pe 15 martie, in noua localitați in care rata de incidența este mare poate incepe imunizarea cetațenilor mai devreme. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a anunțat ca in 9 localitați in care incidența imbolnavirilor este de peste 4,5 la mie, poate incepe vaccinarea persoanelor din etapa a treia. „In aceste localitați va fi posibila programarea inclusiv a persoanelor din etapa a treia direct in platforma de programare. Vor fi centre noi in care vor fi distribuite doze de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

