Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a semnat, marti, contractul pentru construirea Centrului de Mari Arsi in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, iar lucrarile vor incepe in prima saptamana din septembrie, anunta institutia. Investitia are o valoare…

- Premierul Marcel Ciolacu va vizita, miercuri dimineata, Spitalul Marie Curie din Bucuresti, unde au fost transferati copiii de la Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robanescu”, afectat de incendiu. De asemenea, Ciolacu va merge si la Centrul de Recuperare pentru…

- Ministrul Sanatații, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, și secretarul de stat, asist. dr. Alexandru Rogobete, s-au aflat luni intr-o vizita de lucru la șantierul unde se construiește Centrul de Mari Arși de la Spitalul Județean de Urgența ”Pius Brinzeu” din Timișoara. La 30 de zile de la semnarea contractului…

- Teleorman . Un alt atac infiorator baga spaima in Romania. Marti seara, in judetul Teleorman, un adolescent a fost injunghiat de un alt baiat minor. Victima a fost transferata de urgenta cu o ambulanta la Spitalul Clinic de Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitala.Din fericire, adolescentul este in…

- Sase copii din judetul Calarasi sunt in stare grava si au fost transportati la un spital din Bucuresti, dupa ce au inghitit medicamente, iar politistii fac cercetari in acest caz. Copiii au luat un medicament pentru tuberculoza, dar sunt constienti. "In acest moment au fost aduse cu elicopterul 2 fete,…