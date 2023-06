Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie - iulie, care incepe luni cu proba la Limba si literatura romana. Probele scrise din prima sesiune a Bacalaureatului 2023 se vor desfasura in perioada 26 - 29 iunie, in 464 de centre,…

- Cate aproximativ 7.000 de candidați au absentat de la cele mai importante probe scrise ale Evaluarii Naționale (EN), in timp ce alți circa 15.000 de elevi nu au fost nici macar inscriși la examenul destinat absolvenților de clasa a VIII-a. In doar trei ani am inregistrat aproape 50.000 de elevi care…

- 5.105 elevi erau inscriși in clasa a VIII-a in unitațile școlare gimnaziale din județul Brașov la data finalizarii cursurilor, cu aproape 400 mai mulți decat in anul precedent. 4.552 au fost inscriși la Evaluarea Naționala in cele 101 centre de examen. Cu mici excepții, cei mai mulți absolvenți vor…

- Ministerul Educatiei propune, intr-un act normativ supus dezbaterii publice, ca probele orale ale Bacalaureatului sa fie echivalate cu notele din liceu. De asemenea, evaluarea de clasa a VI-a ar urma sa nu se mai tina.

- ”Se prevede ca, pentru anul scolar 2022 - 2023, probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale,…