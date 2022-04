Începe audierea candidaților pentru CCR Cei trei candidați propuși pentru funcția de judecator CCR in locul lui Valer Dorneanu, actualul președinte, Bogdan Licu (PSD), Cristi Danileț (USR) și Ioan Sabau-Pop (AUR) vor fi audiati miercuri in Comisia juridica a Camerei Deputatilor. Votul in plen va fi dat saptamana viitoare. PSD l-a propus pentru aceasta functie pe prim-adjunctul Procurorului General, Bogdan Licu, USR – pe judecatorul Cristi Danilet, iar AUR pe prof. univ. Ioan Sabau-Pop. Termenul de depunere a candidaturilor pentru aceasta functie a fost 26 aprilie. Comisia juridica are termen de depunere a raportului 29 aprilie, iar… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

