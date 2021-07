Elevii care au sustinut evalurea nationala se pregatesc pentru a face optiunile in vederea admiterii in clasa a IX-a. Elevii care au optat pentu liceele vocationale afla astazi daca au fost admisi, dupa care vor face optiunile pentru repartizarea computerizata, care va fi pe 24 iulie. Pentru clasa a IX-a, In Dolj invațamantul liceal de zi sunt 142 de clase, cu 3.976 de locuri, conform planului de scolarizare. Pe aceste locuri candideaza elevii care au sustinut evaluarea nationala, fiind 3.327 de elevi care au sustinut acest examen. Conform calendarului pentru admiterea in clasa a IX-a, ieri, comisiile…