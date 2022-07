Stiri pe aceeasi tema

- A noua editie a Festivalului Ceau, Cinema! incepe joi la Timisoara, cu proiectia filmului "Metronom" (2022), la sala Capitol a Filarmonicii Banatul, in prezenta regizorului Alexandru Belc si a actritei Mara Bugarin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe filme si ateliere pentru copii, care au ca tema principala educatia ecologica, fac parte din programul editiei a noua a Festivalului Ceau, Cinema!. Acesta va avea loc in perioada 14-17 iulie, la Timisoara.

- Mai multe filme si ateliere pentru copii, care au ca tema principala educatia ecologica, fac parte din programul editiei a noua a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc in perioada 14-17 iulie la Timisoara. Publicul tanar va putea sa vada „Strajerii Deltei” (2021), un film romanesc de aventuri…

- Dupa introducerea recenta a unui aparat POS la casieria Filarmonicii Banatul pentru ca spectatorii sa poata achiziționa bilete cu cardul, urmeaza o noua facilitate: posibilitatea achiziționarii on-line a biletelor.

- Filmul „Metronom” (2022), premiat pentru regie in sectiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes, va deschide a noua editie a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara, care se va desfasura in perioada 14-17 iulie. Proiectia va avea loc in prezenta regizorului Alexandru Belc si a tinerei actrite…

- Regizorul roman Alexandru Belc a caștigat, vineri seara, premiul pentru regie in cadrul secțiunii Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes, pentru filmul „Metronom”. Acțiunea filmului este plasata in perioada comunismului, la inceputul anilor 70, cand Ion Țiriac și Ilie Nastase joaca finala Cupei…