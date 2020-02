Stiri pe aceeasi tema

- Primele pasapoarte albastru inchis vor fi eliberate incepand din martie,iar pana la mijlocul anilor 2020 toate pasapoartele britanice vor fi de aceasta culoare, reltateaza AFP. Noul pasaport va fi de asemenea "cel mai ecologic", a precizat ministerul, amprenta carbon legata de producerea sa fiind redusa…

- Liderii europeni incep un summit de doua zile privind bugetul multianual al UE, la care trebuie sa gaseasca solutii pentru a umple golul financiar lasat de pierderea contributiei britanice si sa impace divergentele intre finantarea noilor prioritati, precum combaterea schimbarilor climatice sau migratia,…

- Persoanele care doresc sa se stabileasca in Regatul Unit vor avea nevoie de un venit egal sau mai mare de 25.600 de lire sterline, calificari profesionale si de asemenea vor trebui sa vorbeasca engleza. Astfel, doritorii vor acumula punctele de care au nevoie pentru a indeplini cerintele noului sistem…

- Brexitul creeaza sute de locuri de munca in Germania. 20 de firme britanice iși deschid birouri la Berlin Aproximativ 20 de firme britanice au comunicat autoritatilor germane ca intentioneaza sa deschida birouri si sa creeze 680 de noi locuri de munca in Germania, a anuntat Agentia Guvernamentala Federala…

- Noul președinte al Consiliului European, fostul prim-ministru belgian Charles Michel, va reprezenta interesele britanice la summitul de joi și vineri, a anunțat un purtator de cuvânt britanic la Bruxelles, potrivit Le Vif, citat de Rador.Summitul va începe în ziua scrutinului din…

- In practica, inainte de a pleca la Londra, persoana interesata va trebui sa solicitate o autorizatie online si va fi necesar sa o faca cu cel putin trei zile inainte de calatorie (asadar, adio weekend-urilor decise in ultimul moment, insa schimbarea va crea probleme mari si in cazul calatoriilor de…

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut vineri ca ar fi foarte bine daca presedintele american Donald Trump nu se va implica in apropiatele alegeri parlamentare din Regatul Unit atunci cand liderul de la Casa Alba se va afla la Londra, cu ocazia participarii la Summitul NATO din 3-4 decembrie,…