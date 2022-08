Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii auto risca sanctiuni de 200 lei pe zi si blocarea autovehiculelor, incepand de luni, 15 august, daca folosesc parcarile gestionate de Primaria Capitalei si nu achita tarifele aferente. Mai exact, este vorba despre un regulament aprobat de Consiliul General al Capitalei in anul 2019 si care…

- Parcarile din Bucuresti vor deveni cu plata de la 15 august. Strategia primariei se concentreaza in acest moment pe zona centrala a Capitalei, iar in zona 2, care inseamna majoritatea cartierelor Bucurestiului, „nu s-a exagerat” cu marcarea de locuri de parcare cu plata, a spus viceprimarul Stelian…

- Parcarile din București devin cu plata din 15 august. Cei care vor lasa mașina intre liniile albastre fara sa achite vor fi pedepsiți cu amenzi de 200 de lei pe zi. Sancționați vor fi și cei care iși lasa mașinile pe trotuar sau in locuri interzise. Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus…

- Parcarile din București devin cu plata din 15 august. Cei care vor lasa mașina intre liniile albastre fara sa achite vor fi pedepsiți cu amenzi de 200 de lei pe zi. Sancționați vor fi și cei care iși lasa mașinile pe trotuar sau in locuri interzise. Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus…

- Parcarile publice din Capitala vor avea tarife diferite in funcție de zone. Șoferii care nu platesc vor fi sancționați cu 200 de lei amenda și blocarea roților autovehiculului. Regulamentul se aplica din 15 august 2022.

- Parcarea in centrul Bucureștiului, in zonele deținute de municipalitate, va fi un lux incepand din 15 august 2022, potrivit b365.ro.In timpul verii, s-au marcat locurile de parcare deținute de Primaria Capitalei care anunța, prin viceprimarul Stelian Bujduveanu, ca va aplica o politica agresiva…

- Situația veniturilor realizate de Serviciul Administrare Parcari din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu a Primariei Municipiului Iași au cunoscut o creștere in primul semestru al acestui an fața de aceeași perioada a anului trecut. Astfel, veniturile totale incasate in prima jumatate a acestui an…

- Viceprimarul Stelian Bujduveanu a anunțat joi amenajarea a 600 de noi locuri de parcare in centrul Capitalei, in ultimele doua saptamani, conform Agerpres. „De la inceputul lunii iulie a inceput si programul de modernizare a serviciului de parking. Vom digitaliza serviciul, vom proteja traficul pietonal…