Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a fost inregistrat, duminica, de radarul poliției circuland cu o viteza de 288 de kilometri pe ora pe autostrada A3, tronsonul Campia Turzii – Nadașelu. Este un adevarat record pentru Romania, cea mai mare viteza cu care a fost prins un șofer fiind de 276 de km/h, in 2018, pe aceeași autostrada,…

- Primul caz de infectare cu virusul West Nile, in Romania, a fost confirmat, vineri, in județul Olt. Potrivit medicilor, prima pacienta din Romania confirmata cu virusul West Nile, este o femeie in varsta de 48 de ani, din județul Olt, care s-a prezentat la spitalul din Slatina pentru internare, pe 30…

- Ziua și gafa cu ministrul muncii Raluca Turcan. Aceasta a anuntat ca, in acest an, sunt mai multi copii nascuti in strainatate din parinti romani decat s-au nascut in Romania, precizand ca acest lucru este dramatic, iar autoritatile sunt obligate sa ia masuri pentru a-i aduce pe cetatenii romani inapoi…

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarea de canicula si anunta ca valul de caldura va fi dublat de furtuni in mai multe zone. In mai multe judete a fost emis cod portocaliu de canicula. Temperaturi vor urca la 38 – 40 de grade, la umbra. Potrivit meteorologilor, pana sambata, valul de caldura…

- Fostul premier Mihai Tudose a identificat, in Memorandumul Guvernului privind proiectul “Romania educata” al lui Klaus Iohannis, adoptat in ședința de guevrn de miercuri, la care a participat chiar șeful statului, o grava greșeala de gramatica. Astfel, la capitolul V, punctul 1, este desemnat ,,Primul…

- Prefectura Mehedinti a anuntat ca restrictiile de intrare in Serbia au fost ridicate pentru cetatenii romani care dețin adeverinta de vaccinare impotriva COVID-19. Astfel, cetațenii romani care dețin un certificat de vaccinare impotriva COVID – 19 eliberat de autoritațile competente din Romania pot…

- Intr-un sat de langa Deva iți poți clati ochii și bucura sufletul cu “Gradina lui Zoe, cum au cunoscut-o turiștii care au ajuns in zona. Este un colț de rai care te face sa uiți pentru cateva minute ca ești in Romania. Peisajul aduce mai degraba cu o gradina eleganta din Toscana. De altfel, cel […]…

- Un microbuz care transporta opt pasageri s-a rasturnat, joi, pe DN1, in județul Cluj. Echipele medicale acorda ingrijiri la fața locului, urmand ca raniții sa fie transportați la spital. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției, accidentul a avut loc pe DN 1 Cluj-Napoca – Turda, in zona localitații…