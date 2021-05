Stiri pe aceeasi tema

- „100 454 persoane vaccinate, in ultimele 24 de ore. Am promis, am facut!Romania, hai ca se poate!”, a transmis Florin Cițu.Premierul Florin Cițu a facut, joi, la Constanța, primele anunțuri despre masurile de relaxare pe care le-a convenit cu patronii din HoReCa și pe care le va propune in ședința Comitetului…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, azi, ca la meciurile din cadrul EURO 2020 pe care Romania le va gazdui va fi permisa prezența spectatorilor vaccinați. ”Aceasta a fost propunerea pe care am primit-o de la UEFA pentru spectatorii care vor fi in stadion sa fie doar persoane vaccinate. Aceasta a fost soluție…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca, daca se atinge tinta de vaccinare de 5 milioane de persoane, la 1 iunie se va putea renunta la masca de protectie la plaja sau in drumetiile montane. Restaurantele ar putea primi clienți vaccinați chiar pana la capacitatea de 100%, a mai spus premierul. De…

- Pentru data de 1 iunie, atunci cand este programata o prima etapa de relaxare a restricțiilor, sunt luate in calcul mai multe scenarii. „Vreau sa le multumesc romanilor ca am avut o sarbatoare pascala linistita, fara niciun fel de evenimente. Oamenii au inteles sa respecte regulile in vigoare si se…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca daca atingem ținta 5 milioane de persoane vaccinate contra Covid-19 pana la 1 iunie, ”vom putea sa deschidem mai mult lucrurile”. Potrivit premierului, printre masurile de relaxare s-ar putea numara renunțarea la purtarea maștii de protecție pe plaja sau la…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca, daca se atinge tinta de vaccinare de 5 milioane de persoane, la 1 iunie se va putea renunta la masca de protectie la plaja, sau in drumetiile montane. Premierul anunta si facilitati pentru cei vaccinati, respectiv faptul ca restaurantele ar putea functiona…

- Premierul Florin Cițu spune ca accelerarea campaniei de vaccinare iși arata deja efectele, deoarece numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 este in scadere. Cițu spune ca, in aceste condiții, s-ar putea renunța la masca de protecție la mare și la munte, iar restaurantele ar putea primi clienți vaccinați…

- Premierul Florin Cițu a declarat, azi, ca restricțiile ar putea fi relaxate in doua etape, iar dupa ce vor fi vaccinate 10 milioane de persoane, autoritațile ar putea decide relaxarea totala a restricțiilor, inclusiv a obligativitații maștii de protecție. ”Vreau de la 1 iunie sa relaxam aceste condiții…