- Premierul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor solicita in Birourile Permanente ale Parlamentului un calendar cat mai rapid pentru audierea ministrilor propusi in Guvernul Florin Citu, apreciind ca votul in plen ar putea fi stabilit peste o saptamana,…

- *** Transmisie in direct - Sedinta comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului Comisiile de specialitate ale Parlamentului se reunesc, marti, pentru a continua audierile ministrilor propusi sa faca parte din Guvernul Orban II. Este cea de-a doua zi de audieri,…

- Audierea miniștrilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, incep luni și se vor intinde pe parcursul a trei zile, respectiv pana miercuri. Votul in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa fie dat pe 24 februarie, ora 16.00, potrivit calendarului stabilit de Legislativ.…

- Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intra la audieri Florin Citu – ministrul propus al Finantelor (ora 12,00),…

- Birourile Permanente Reunite au decis marți calendarul investirii Guvernului Orban 2, potrivit caruia audierile miniștrilor in comisii vor avea loc in zilele de 17, 18 și 19 februarie, iar votul in plen – peste doua saptamani, pe 24 februarie, la ora 16:00.Anunțul a fost facut de premierul desemnat…