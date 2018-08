Incendiul din regiunea portugheză Algarve avansează pentru a cincea zi consecutiv Incendiul de padure din regiunea Algarve (sudul Portugaliei), care a izbucnit in urma cu cinci zile, avanseaza necontrolat dupa mai multe reactivari care au alarmat populatia si au obligat autoritatile sa lanseze un mesaj de linistire, relateaza marti EFE.



Focul, care pana luni a mistuit peste 15.000 hectare de vegetatie, s-a intensificat in cursul diminetii de marti si a determinat evacuarea a 250 de persoane din mai multe localitati ale municipiului Monquiche, o zona muntoasa cu acces dificil.



Intetite de vant, flacarile s-au extins in ultimele ore in localitatile invecinate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.150 de pompieri au fost mobilizati pentru a stinge un incendiu de vegetatie din regiunea turistica Algarve a Portugaliei. Mai multe case si hoteluri au fost evacuate, iar 25 de persoane au fost ranite, scrie Reuters, potrivit news.ro.Incendiul a izbucnit vineri si s-a extins in timpul…

- Cel putin 24 de persoane au fost ranite intr-un incendiu de padure izbucnit in regiunea Algarve, din sudul Portugaliei, au informat mass-media locale, citate de DPA. O femeie de 72 de ani a fost ranita atat de grav incat a fost nevoie de transportarea de urgenta a acesteia cu un elicopter la Lisabona,…

- Europa fierbe din cauza caniculei. La Lisabona s-a inregistrat, sambata, cea mai ridicata temperatura din istorie, 44 de grade Celsius. In restul țarii sunt incendii, iar temperaturile s-au apropiat de maximul istoric, scriu agențiile de presa internaționale. Lisabona a doborat un record vechi de 37…

- Premierul grec Alexis Tsipras a vizitat orasul Mati luni, pentru prima data de la incendiul devastator ce a izbucnit in acea zona saptamana trecuta si care s-a soldat cu cel putin 91 de morti, potrivit televiziunii de stat ERT, citata de Reuters, potrivit Agerpres. Focul a izbucnit lunea trecuta…

- Incendiul a avut loc comuna Paulesti din Prahova. Valvataia a fost extrem de puternica, iar flacarile au putut fi observate chiar de la Ploiești, oraș aflat la cativa kilometri distanța. Focul s-a extins rapid, pe o suprafata de 600 de metri partrati și a fost intreținut de cauciucurile depozitate…

- Un autobuz a luat foc luni dupa amiaza in orașul Braila. Circulația a fost oprita cateva zeci de minute, iar zona a fost izolata. Pompierii au intervenit rapid și au lichidat incendiul. Un autobuz al companiei locale de transport din Braila a luat foc, in mers. Incendiul care a afectat autobuzul Braicar…

- Pompierii au reusit sa avanseze in ultimele ore in lupta cu incendiul care de sambata trecuta a mistuit 34.800 de hectare de vegetatie in statul California, relateaza vineri EFE. Departamentul Forestier si de Protectie impotriva incendiilor din California (Cal Fire) arata in raportul sau de joi ca incendiul,…

- Padurea Rosie de la Cernobîl a luat foc. Incendiul a cuprins rapid 10 hectare de vegetatie. Peste 100 de pompieri au încercat sa stinga focul, dar eforturile lor nu au avut succes. Flacarile au pornit de la iarba uscata, apoi s-au extins si la copacii din Padurea Rosie, unul…