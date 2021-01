Numarul celor care și-au pierdut viața in incendiul de la Institutul Matei Balș a ajuns la 5. Potrivit Antena 3, trupul carbonizat al unei persoane a fost descoperit cu cateva momente in urma. Situția a fost atat de grava, incat pacientul nu a fost identificat in prima faza. Potrivit unor surse ale Antena 3, brancardierii […] The post INCENDIUL DE LA MATEI BALȘ. Numarul morților a ajuns la 5 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .