Incendiu violent într-o comună din Giurgiu. Șase gospodării au fost afectate Un incendiu izbucnit, cel mai probabil, de la un foc lasat nesupravegheat in aer liber, a cuprins, vineri seara, mai multe case din comuna giurgiuveana Prundu. Intervenția rapida a pompierilor a limitat pagubele. Potrivit ISU Giurgiu, gospodariile a șase giurgiuveni din localitatea Prundu au fost afectate de un incendiu violent. Cel mai probabil, evenimentul a fost provocat de un foc in aer liber, lasat nesupravegheat. Din cauza vantului, flacarile s-au extins rapid la vegetația uscata din zona și au ajuns pana la o casa. Pompierii au reușit sa salveze locuințele vecine. In incendiu au ars acoperișul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10 hectare de stuf si vegetatie uscata au ars, miercuri seara, in zona Lacului Babadag din judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta, incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza neatentiei unei persoane care a facut focul intr-un spatiu deschis, informeaza Agerpres. Pompierii au intervenit…

- Pompierii din Alba intervin și astazi la stingerea incediului MASIV de vegetație de la Inuri. A fost afectata o suprafața de 0,5 hectare Pompierii din Alba intervin și astazi la stingerea incediului MASIV de vegetație de la Inuri Detașamentul de pompieri din Alba Iulia intervine pentru stingerea unor…

- Circulatia pe DN 61 a fost ingreunata vineri seara din cauza fumului dens in urma producerii unui incendiu de vegetatie uscata si maracinis care a cuprins o suprafata de aproximativ trei hectare in dreptul localitatii Vadu Lat, a anuntat ISU Giurgiu. „In aceasta seara, ISU Giurgiu a fost solicitat prin…

- INCENDIU de vegetație, in comuna Hoparta: Pompierii intervin pentru stingerea focului Un incendiu de vegetație a izbucnit in cursul acestei dupa-amiezi, 10 august, in satul Vama Seaca, din comuna Hoparta. Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea acestuia, potrivit primelor…

- Incendiu de gunoi menajer și vegetație uscata in orașul Luduș, pe str. 1 Mai. Pompierii mureșeni The post Incendiu de gunoi menajer și vegetație uscata in Luduș! Au fost emise doua mesaje RO-ALERT de fum appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Incendiu de gunoi menajer și vegetație…

- Pompierii din Bihor intervin, marti, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins un utilaj agricol, dar si vegetatie uscata si fan, pe 10 hectare. Interventia este dificila, intrucat exista pericol de propagare la o femrma si la mai multe case, potrivit news.ro. Citește și: Magistratul…

- Incendiu de vegetatie uscata in Navodari.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu de vegetatie uscata, pe strada B1 din localitatea Navodari. Sursa…

- Incendiu in judetul Constanta. Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata, produs pe strada Titu Sorin din satul Dulcesti, comuna…