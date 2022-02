Incendiu uriaș într-un bloc din Tecuci. A luat foc după ce locatarii au făcut grătar în uscătorie VIDEO Un incendiu violent a izbucnit, duminica dupa-amiaza, intr-un bloc din orașul galațean Tecuci. Pompierii au intervenit imediat la fata locului, evacuand o femeie de 60 de ani, imobilizata intr-un scaun cu rotile, si o minora de 12 ani. Alte 20 de persoane au iesit singure din imobile, potrivit ISU Galati. Focul a pornit de la […] The post Incendiu uriaș intr-un bloc din Tecuci. A luat foc dupa ce locatarii au facut gratar in uscatorie VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In momentul in care au ajuns la locul interventiei, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta intr-o incapere, situata la etajul IV, folosita ca spatiu de depozitare. Salvatorii au evacuat o femeie de 60 de ani, imobilizata in scaun cu rotile, si o fata de 12 ani. Alte 20 de persoane, care locuiau…

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica, 6 februarie, intr-un bloc din orasul Tecuci, judetul Galati, din cauza unui gratar facut la etajul patru al imobilului. Pompierii au evacuat o femeie de 60 de ani, imobilizata in scaun cu rotile, si un copil de 12 ani.

- Locatarii unui bloc din Tecuci au provocat un incendiu de proporții in imobil, dupa ce au facut gratar in uscator. Oamenii au lasat focul nesupravegheat, iar urmarile au fost de coșmar. Din fericire, pompierii au intervenit la timp și nu au fost inregistrate pierderi de vieți omenești.

- Momente de groaza pentru locatarii unui bloc din Constanța, dupa ce in imobilul in care locuiau a izbucnit un incendiu. Ingroziți de ce se intampla, oamenii au solicitat intervenția pompierilor și s-au autoevacuat. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale de stingere, autoscari, o descarcerare…

- Pompierii au intervenit de cu 4 autospeciale de stingere, iar din informațiile vecinilor au aflat ca in apartamentul in care a izbucnit focul se afla și o femeie de 80 de ani. Din fericire, aceasta a fost salvata, dar s-a ales cu o fractura la picior.Alte 9 persoane au fost evacuate, 3 dintre ele avand…

- Pompierii au intervenit de cu 4 autospeciale de stingere, iar din informațiile vecinilor au aflat ca in apartamentul in care a izbucnit focul se afla și o femeie de 80 de ani. Din fericire, aceasta a fost salvata, dar s-a ales cu o fractura la picior.Alte 9 persoane au fost evacuate, 3 dintre ele avand…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de duminca spre luni, la sediul Primariei Beleți-Negrești. Dupa primele verificari, pompierii au anunțat ca focul a fost pus intenționat. Polițiștii din Argeș au deschis un dodar penal pentru distrugere.

- Flacarile puternice care au cuprins locuinta de la etajul 9 puteau fi vazute de la mare distanta, noaptea trecuta. Locatarul garsonierei, o persoana in varsta de 70 de ani, a decedat din pricina arsurilor si a intoxicatiei cu fum. A fost oprita alimentarea cu gaze si energie electrica a cladirii. Pompierii…