Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a luat foc in mers, vineri, in judetul Sibiu, intre localitatile Seica Mare si Seica Mica fiind complet distrus. Nu s-au inregistrat victime. "Pompierii militari ai Detasamentului Medias au fost solicitati sa intervina de urgenta pe drumul ce leaga Seica Mare de Seica Mica pentru stingerea…

- Zeci persoane au fost evacuate si alte zeci au iesit singure din locuinta, sambata seara, dupa un incendiu urias care a izbucnit la etajul 2 al unui bloc de pe strada strada Baciului, din Sectorul 5 al Capitalei.

- Un tanar care și-a parcat mașina pe o strada din Gherla a gasit-o avariata. Acum cauta vinovatul. Totul s-ar fi intamplat vineri seara in centrul orașului, undeva intre orele 19.30-22.30. Mașina, un Mitsubishi Colt, era parcata pe strada Dragoș Voda, langa farmacia de pe colț. Autoturismul a fost gasit…

- Accidentul rutier s-a produs marti dupa-amiaza, 29 martie, pe un drum din judetul Sibiu, in apropiere de Cisnadioara. In incident a fost implicat si un cetatean strain, doua persoane fiind transportate la spital.

- Un nou incendiu a izbucnit, luni, 28 martie, pe malul lacului 3 din cartierul Intre LacuriEste vorba despre un incendiu declanșat langa lacul 3, din cartierul Intre Lacuri.”Arde tot parcul. Focul a fost aproape de bloc. Acum s-a aprins pana langa teren. Arde vegetația”, ne-a spus un martor.Alt cititor…

- O mașina scapata de sub control a ramas suspendata in aer pe stalpii de metal de pe marginea drumului, in urma unui accident rutier. Evenimentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata. Autoturismul a lovit și rupt mai mulți stalpi de metal care delimitau drumul de trotuar. știre in curs de actualizare…

- Pompierii baimareni au fost solicitati in noaptea de luni spre marti 21/22 martie pe strada B.Șt. Delavrancea Baia Mare. Patru echipaje ale pompierilor militari, echipaje medicale TIM SMURD și ale ambulanței s-au deplasat la fata locului. Proprietarul apartamentului, un polițist, era la serviciu la…

- Pompierii baimareni au fost solicitati in noaptea de luni spre marti 21/22 martie pe strada B.Șt. Delavrancea Baia Mare. Patru echipaje ale pompierilor militari, echipaje medicale TIM SMURD și ale ambulanței s-au deplasat la fata locului. Au rezultat doua victime, care au fost transportate la spital.…