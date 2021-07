Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov anunța ca a izbucnit un incendiu puternic la Piața Delfinului din Capitala, arzand 150 metri patrați pe o parte a complexului, fiind degajari mari de fum. Conform sursei citate, intervin 14 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 2 autoscari, o descarcerare, doua echipaje SMURD, un UTIM și Detașamentul Special de Salvatori. Știre in curs de actualizare The post Incendiu puternic la Piața Delfinului din București appeared first on Puterea.ro .