Incendiu puternic la Facultatea de Mecanica din Craiova. Pompierii s-au luptat patru ore cu flacarile Un incendiu puternic a izbucnit, astazi, la un imobil apartinand Facultatii de Mecanica din Craiova.Pompierii s au luptat patru ore cu flacarile pana sa lichideze indendiul, interventia lucratorilor ISU fiind ingreunata de faptul ca in curtea in care se afla cladirea, dar si pe strada, erau parcate mai multe masini.Nu s au inregistrat victime omenesti, ci numai pagube materiale, fiind afectata o suprafata de 300 de metri patrati de mansarda.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni dimineata la un imobil al Facultatii de Mecanica din Craiova - sectia automobile rutiere, pe care angajatii ISU Dolj au reusit sa îl stinga dupa o interventie cu cinci autospeciale cu apa si spuma.

- Potrivit reprezentantilor ISU Dolj, luni dimineata, in jurul orei 3.45 a fost primit un apel prin care pompierii erau anuntati cu privire la producerea unui incendiu la o cladire situata pe strada Arhitect Ion Mincu din municipiul Craiova. Pompierii s-au deplasat la fata locului cu cinci autospeciale…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata la un imobil apartinand Facultatii de Mecanica din Craiova, fiind afectata o suprafata de peste 300 de metri patrati din mansarda. Interventia pompierilor a fost ingreunata de faptul ca in curtea interioara si pe strada erau multe masini parcate. Focul…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata la un imobil apartinand Facultatii de Mecanica din Craiova, fiind afectata o suprafata de peste 300 de metri patrati din mansarda. Interventia pompierilor a fost ingreunata de faptul ca in curtea interioara si ...

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata la un imobil apartinand Facultatii de Mecanica din Craiova, fiind afectata o suprafata de peste 300 de metri patrati din mansarda. Interventia pompierilor a fost ingreunata de faptul ca in curtea interioara si pe strada erau multe masini parcate. Focul…

- Un puternic incendiu a izbucnit in urma cu putin timp la Lazu.Potrivit primelor informatii, din cauze, inca necunoscute, mai multe cauciucuri au luat foc, intre Cumpana Agigea si Lazu.Pompierii intervin pentru localizare si lichidare. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Incendiu violent, in aceasta dupa-amiaza, in Constanta. O casa a fost cuprinsa de flacari uriase, care amenintau sa se extinda, asa ca vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred ca omul strazii care locuieste in casa parasita a dat foc la ceva sa se incalzeasca, a plecat, iar flacarile au cuprins…

- Incendiu puternic la un sediu Transgaz din Gorj, dupa ce o conducta s-a spart. Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge flacarile. Incendiu la sediul Transgaz, din comuna Hurezani, judetul Gorj, dupa ce o conducta Petron s-a spart, potrivit gorj-domino.ro. Flacarile a izbucnit dupa ce o conducta…