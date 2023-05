Incendiu puternic într-un bloc din Brașov. Un bărbat a suferit multiple arsuri Un incendiu violent a izbucnit intr-un bloc din Brașov. Incendiul s-a soldat cu ranirea unui barbat, care a suferit multiple rani. 15 persoane s-au autoevacuat din bloc. Un apel la 112 semnala faptul ca un incendiu a izbucnit pe balconul unui apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuinte, strada Harmanului. La scurt timp dupa apel, la fața locului s-au deplasat 2 echipaje de stingere, o autoscara si un echipaj SMURD.S-a intervenit prompt, astfel incat incendiul care se manifesta pe balconul locuintei a fost stins foarte repede, inainte de a extinde la intreaga locuința. La vederea degajarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

