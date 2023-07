Incendiu puternic in spatele spitalului Robanescu din Bucuresti, dupa ce un transformator a explodat. Focul s-a extins si la doua masini aflate in zona. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, jandarmerie si SMURD. Ministerul Sanatatii a transmis, marti seara, ca nu s-au inregistrat victime in urma incendiului, iar copiii au fost repartizati pe sectii la Spitalul Marie Curie.