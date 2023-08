Incendiu puternic în comuna Ulmi Un incendiu a izbucnit in apropierea unui depozit de fier vechi in comuna Ulmi, sat Udrești. Au intervenit pompierii de la Detașamentul de Pompieri Targoviște cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. La fața locului echipajele de intervenție au constatat faptul ca incendiul se manifesta la un autocamion dezafectat. S-a lucrat la localizarea [...] Articolul Incendiu puternic in comuna Ulmi a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

