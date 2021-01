Tragedie in a treia zi a Anului Nou. O explozie urmata de un incendiu s-a produs, dimineața, la o casa din Campia Turzii. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar in casa a fost gasita o femeie in varsta de 80 de ani, decedata. De asemenea, un barbat a fost ranit. ”Trei autospeciale si un echipaj SMURD, din cadrul Detasamentului de Pompieri Turda, au fost alertate pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa de locuit de pe strada Memorandumului din municipiul Campia Turzii. La fata locului au fost dislocate si o autospeciala a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta…