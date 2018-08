Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a izbucnit duminica dupa-amiaza in cartierul Landy din Aubervilliers, in apropierea Parisului. Intr-un prim bilant a fost anuntat ca 19 persoane sunt ranite, dintre care cinci pompieri si cinci copii in stare grava, potrivit europe1.fr si AFP, informeaza Agerpres. Pompierii…

- Zeci de persoane au fost ranite marti dupa ce un incendiu dintr-o localitate din vestul Germaniei s-a raspandit la cel putin opt case si apoi la un tronson feroviar major, informeaza oficiali locali citati de DPA.

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau. Unul dintre raniti a fost preluat de catre un elicopter SMURD si este…

- O rafinarie de petrol iraniana a fost cuprinsa de flacari miercuri noaptea in sud-vestul tarii, sase oameni fiind raniti, transmite Reuters, care citeaza agentia de stiri Tasnim, scrie agerpres.ro.

- Doua persoane au fost ranite grav in urma deraierii unui tren de pasageri, marti dimineata, in apropierea orasului austriac St. Polten, relateaza agentiile de presa APA, Reuters si dpa, informeaza Agerpres.In tren, care avea trei vagoane, se aflau aproximativ 80 de persoane, printre care numerosi…

- Sapte persoane au fost ranite usor marti dimineata dupa ce trei vagoane ale unui tren de navetisti au deraiat, in urma unei alunecari de teren provocate de ploile masive care au cazut in regiunea Parisului, a ...

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete capcana pe care fortele de ordine incercau s o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali, conform Agerpres.ro. 39;Cinci…