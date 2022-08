Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu forestier izbucnit in vecinatatea Varfului Greaban din Muntii Maramuresului, iar Ministerul Apararii a trimis o aeronava in sprijinul acestora, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Cornel Babut.

- Pompierii din București intervin duminica la un incendiu izbucnit la mansarda unui bloc din Popești Leordeni. Din primele date nu au fost inregistrate victime. Alarma a fost data duminica la pranz. Focul a cuprins acoperișul unei mansarde de la un bloc din zona Popești Leordeni, iar suprafața afectata…

- BULETIN INFORMATIVNr. 179 din 17.06.2022 Asistenta SMURD si incendiu de furaje Pompierii giurgiuveni au fost la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local.In ultimele ore, misiunile acestora…

- Pompierii clujeni intervin de urgența in aceste momente la un incendiu in localitatea Sic. Flacarile au cuprins o casa. „Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj-Napoca și Dej intervin la un incendiu de casa in localitatea Sic. La fața locului au fost trimise trei autospeciale și o autoscara”, anunța…

- Pompierii au fost solicitati vineri dimineata, 10 iunie, sa intervina in judetul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de ISU Constanta, apelul la numarul unic de urgenta 112 a semnalat prezenta unui incendiu izbucnit la un cablu electric, in satul Culmea orasul Ovidiu , pe strada Principala.Misiunea…

- Pompierii din cdarul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului iasi au fost solicitati astazi sa intervina la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Potrivit ISU Iasi au fost semnalate degajari de fum la etajul 1 a unitatii sanitare."Se deplaseaza mai multe autospeciale de interventieldquo;…