- Gabriela Scutea, procurorul general al Romaniei, a facut precizari de ultima ora despre ancheta demarata la Spitalul Piatra-Neamț. Scutea spune ca procurorii nu pot avansa inca piste, dar ca s-a inceput cercetarea la fața locului, potrivit Digi 24.„Colegii de la Piatra Neamț au strans o echipa multidisciplinara…

- Parchetul General a declanșat urmarirea penala pentru ucidere din culpa in cazul incendiului din secția ATI a Spitalului Județean Neamț. Dosarul va fi instrumentat de procurorii care s-au ocupat de dosarele "Colectiv" și "Maternitatea Giulești".

- Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in legatura cu imprejurarile in care a izbucnit incendiul de la Sectia ATI din incinta Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu zece morti, ancheta fiind preluata de Parchetul General. Initial, dosarul…

