- Un incendiu de proportii, cu degajari mari de fum, a izbucnit, duminica dimineața, in Popești Leordeni, in zona Șoselei de Centura, aproape de intersecția cu Șoseaua Olteniței din București. ISU Bucuresti-Ilfov a transmis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populatiei. Incendiul s-a declanșat la o hala…

- Flacarile puternice care au cuprins locuinta de la etajul 9 puteau fi vazute de la mare distanta, noaptea trecuta. Locatarul garsonierei, o persoana in varsta de 70 de ani, a decedat din pricina arsurilor si a intoxicatiei cu fum. A fost oprita alimentarea cu gaze si energie electrica a cladirii. Pompierii…

- Un incendiu de padure de la Oituz, județul Bacau incearca sa fie stins, sambata, de 30 de pompieri și 8 voluntari.Incendiul a izbucnit duminica trecuta, iar de atunci pompierii intervin continuu pentru a stinge flacarile. ISU Bacau anunța sambata ca suprafața afectata este de 35 hectare de pin , gorun…