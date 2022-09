Incendiu la un magazin din vestul ţării Panoul electric al magazinului Profi din localitatea Șofronea, judetul Arad, a luat foc. Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, autoscara S42 și un echipaj SMURD, pentru stingerea incendiului. Nu sunt inregistrate victime iar intervenția este in dinamica. Articolul Incendiu la un magazin din vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

