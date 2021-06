Incendiu la un centru de colectare a deșeurilor din București! Focul se extinde cu rapiditate VIDEO Un incendiu s-a produs astazi la un centru de colectare a deșeurilor situat pe Aleea Barsanești. Focul s-a extins pe o suprafata de 500 mp, fiind extins catre alt corp de cladire. In momentul de fața, acționeaza 8 autospeciale de stingere, 2 autoscari și un echipaj SMURD. Nu sunt victime, iar pompierii acționeaza din exterior, pe laturile ale cladirii. The post Incendiu la un centru de colectare a deșeurilor din București! Focul se extinde cu rapiditate VIDEO appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

