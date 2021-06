Incendiu la Spitatul de Boli Cronice din Argeș: peste 30 de pacienți au fost evacuați/ VIDEO Peste 30 de pacienți au fost evacuați vineri dimineața de la Spitalul de Boli Cronice Calinești, județul Argeș, dupa ce de la etajul unu al unitații a ieșit fum. Potrivit ISU Argeș, pompierii au fost sesizați vineri dimineața cu privire la faptul ca de la etajul unu al Spitalului de Boli Cronice Calinești iese fum, informeaza Mediafax. Au fost alertate forțe de la Detașamentele de Pompieri Pitești, Bradu și Garda de Intervenție Topoloveni. Medicul de garda a evacuat 32 de pacienți, a transmis ISU Argeș. Pompierii au stabilit ca sursa fumului ar fi un aparat de aer… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alarma de incendiu la nivelul etajului 1 al spitalului de boli cronice Calinești. Medicul de garda a evacuat 32 de pacienți. Au fost alertate forțe de la Detașamentele de Pompieri Pitești, Bradu Garda de Intervenție Topoloveni. “Nu sunt probleme, sursa fumului ar fi un aparat de aer condiționat”, transmite…

- Pompierii din Sebeș au intervenit, duminica dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe mai multe terenuri din Daia Romana. ”Garda de Intervenție Sebeș a acționat pentru lichidarea unui incendiu de vegetație pe raza localitații Daia Romana. Exista posibilitatea extinderii acestuia la fondul…

- UPDATE| INCENDIU la acoperișul unei case din Valea Lunga: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in seara zilei de joi, 22 aprilie, in jurul orei 22.00, la acoperișul unei case de locuit din localitatea Lunca, comuna Valea Lunga. Garda de Intervenție Blaj acționeaza cu doua autospeciale…

- Cadrele medicale, dar și pompierii au intrat in alerta, miercuri, dupa ce s-a anunțat un incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean (SJ) Slatina. Din primele informații, 37 de pacienți erau internați acolo, la momentul la care s-a dat alarma, toți fiind evacuați. ”Patru dintre ei au avut…

- Incendiu la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, 37 de pacienți evacuați, planul roșu a fost activat The post Incendiu la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, 37 de pacienți evacuați first appeared on Partener TV .

- Un incendiu puternic s-a produs luni dimineața, 15 martie, la un spital de psihiatrie din județul Maramureș. Avand in vedere ca flacarile s-au extins cu repeziciune, cadre medicale și zeci de pacienți au fost evacuați de urgența de salvatorii ajunși la fața locului. Iata de la ce a pornit, de fapt,…

- Un inceniu s-a produs in aceasta dimineața la etajul 3 al Spitalului de Psihiatrie al orașului Cavnic. 27 de pacienți au fost evacuați de urgența de catre pompierii sosiți la fața locului.Nu mai puțin de 8 echipaje de salvatori intervin in aceste momente: 3 echipaje cu apa și spuma, un echipaj autoscara,…

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la una din baile situate la etajul III, al Spitalului de Psihiatrie, din Cavnic judetul Maramures. Maiorul Alexa Gonczi Oana Cristina, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca s a intervenit cu trei autospeciale de…