Stiri pe aceeasi tema

- „Incidentul aparut la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robanescu a avut loc in instalația electrica a instituției medicale, nu in instalația E-Distribuție Muntenia. In rețeaua de distribuție a energiei electrice nu a fost inregistrata nicio intrerupere anterior incidentului. Echipele noastre…

- Update: Incendiul a fost lichidat, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov. Pericolul nu mai exista in momentul de fața. Au fost verificate toate spațiile spitalului și in urma verificarilor nu au fost identificate persoane surprinse. Un transformator a explodat la Spitalul…

- Marcel Ciolacu, reacție dupa incendiul de la Spitalul pentru Copii Robanescu: Cel mai important este ca toți copiii și personalul medical sunt acum in siguranțaPremierul Marcel Ciolacu a reacționat, pe Facebook, dupa explozia și incendiul de la Spitalul pentru copii Robanescu din București, incident…

- Incendiul s-a produs marți seara, 25 iulie, in curtea Spitalul Nicolae Robanescu. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, pentru Antena 3, ca au fost evacuați 110 copii, aceștia fiind transferați la spitalul Marie Curie.”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un post trafo (transformator) cu…

- Autoritațile au emis primul comunicat in care detaliaza amploarea intervenției„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un post trafo (transformator) cu propagare la doua autoturisme in strada D. Minca (in curtea Spitalului Robanescu).Incendiul se manifesta cu flacara violenta și degajari…

- Autoritațile au emis primul comunicat in care detaliaza amploarea intervenției„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un post trafo (transformator) cu propagare la doua autoturisme in strada D. Minca (in curtea Spitalului Robanescu).Incendiul se manifesta cu flacara violenta și degajari…

- Update: Incendiul a fost lichidat. Au ars aproximativ 20.000 mp din lan. Forțele ISU Prahova se retrag la baza. Joi a avut loc un incendiu de vegetație uscata (lan de grau) in comuna Banești, sensul spre Brașov. Intervenim cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o autocisterna din cadrul Detașamentulului…

- UPDATE: Pompierii anunța ca in acest moment nu exista pericolul extinderii incendiului catre casele din zona.UPDATE: Pompierii au ajuns la locul incendiului - "Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta…