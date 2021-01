Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la un corp de cladire de la Spitalul Matei Balș din București. Pompierii au activat codul roșu de intervenție. In jur de 100 de persoane se aflau in cladire in care a izbucnit focul, a transmis ISU București-Ilfov. Incendiul a fost stins, iar pompierii au format echipe de cautare și salvare, deoarece in urma focului s-au produs degajari mari de fum, care au cuprins toata cladirea. Toate persoanele aflate inauntru au fost evacuate, iar raniții au fost preluați de echipaje SMURD și duși la alte spitale. Nu se cunosc deocamdata detalii despre numarul victimelor…